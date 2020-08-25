شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دار الأركان تتراجع 86% بالربع الثاني بعد انخفاض المبيعات للنصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 86.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 10.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 74.95 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 120.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 157.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انحفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض مبيعات العقارات، والانخفاض في إيرادات التأجير بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل الذي تم تعويضه جزئياً بالانخفاض في مصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وإيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والتى كان لها تأثير على صافي الدخل.

وتراجعت المبيعات إلى 464.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 927.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، وبنسبة تراجع 49.95%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 100.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.42 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 25.51 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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