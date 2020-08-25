شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا تتكبد خسارة بـ 172 مليون ريال لانخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة سيرا القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 172 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 66 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 159 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 87 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 86% فى الربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 398 مليون ريال مقارنة بـ 2.8 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق 2019، ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي أثرت على قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر.

وتراجعت المبيعات 138 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 535 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 940 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 115 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال بالربع الأول، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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وسبق أن أوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى بيع حصة المجموعة في استثمار شركة كريم بأرباح جزئية بلغ إجماليها 1.563 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي 2020.

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