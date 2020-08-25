شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي القابضة تتكبد خسائر بـ 17 مليون ريال بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 16.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 9.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإغلاق الكامل لنقاط البيع منذ منتصف مارس وحتى نهاية أبريل 2020، ثم خفض ساعات العمل في شهري مايو ويونيو، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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وتراجعت المبيعات إلى 5.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 28.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد خسائر بقيمة 2.4 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.