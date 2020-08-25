شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الثلاثاء 25-8-2020.. ويسجل 15.85 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 25-8-2020، استقرارا أمام الجنية، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامى استقر عند 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.84 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.85 جنيه للشراء.

15.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.85 جنيه للشراء.

15.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.85 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.85 جنيه للشراء.

15.95 جنيه للبيع.





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15.96 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.85 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.86 جنيه للشراء.

15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.84 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.