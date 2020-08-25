وزير الإسكان يلتقى رئيس اتحاد المقاولين العراقيين لبحث سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: نمتلك خبرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية وتوفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين رئيس اتحاد المقاولين العراقيين: نحتاج لدعم شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد على السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة العراقية، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودى أو متوسطى الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، وإتاحة الوحدات لأصحاب الدخل المرتفع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية تناسب كل مواطن.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، تمتلك خبرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية، وتوفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومى العملاق "الإسكان الاجتماعى"، وكذا وحدات متوسطى الدخل، أو وحدات الإسكان الفاخر، موضحاً أن الدعم المصرى للجانب العراقى لن يقتصر على الدعم الفنى فى البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية فى تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، من خلال تنفيذ خطوات عملية مشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بخبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وذلك نتيجة مشاركتها فى عملية التنمية الضخمة التى تشهدها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، ولا سيما فى قطاع التنمية العمرانية، فهو القطاع الرائد فى التنمية والمحرك للعديد من الأنشطة.

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وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم شركاتها العاملة بالخارج، لما تمثلة من قوة تنفيذية للدولة المصرية، كما نعمل على تذليل أى عقبات، ونوفر الغطاء الحكومى للشركات من أجل العمل فى المحيط العربى والأفريقى.

من جانبه، توجه على السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، بالشكر لوزير الإسكان على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزيرة الإسكان العراقية، مؤكداً أن العراق يحتاج إلى دعم شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة، نظراً لأن مصر من الدول المتقدمة فى مجال التنمية العمرانية، ونرغب فى نقل الخبرة والنجاحات المصرية للدولة العراقية.

وعبر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، عن سعادته بالتعاون مع الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، حيث إن العراق يحتاج إلى تنفيذ حجم ضخم من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة، مقترحاً تنفيذ مؤتمر فى مصر لإعادة إعمار العراق بمشاركة الشركات المصرية.

وفى ختام اللقاء قدم الدكتور عاصم الجزار، هدية تذكارية، للسيد على السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، مؤكدا أن البلدين لهما تاريخ كبير فى التعاون المشترك، وبهما أقدم الحضارات التى عرفتها الإنسانية على مر الزمان.