شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس: 10.1 مليون طن مبيعات الأسمنت بالربع الثانى.. وتتوقع تعافى المبيعات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار فاروس، إن إجمالي حجم مبيعات الأسمنت على مستوى السوق المحلي وأسواق التصدير بلغت 10.1 مليون طن في الربع الثاني 2020، متراجعًا بنسبة 12.0% سنويًا و61.4% ربعيًا، كما بلغت معدلات الاستخدام 59% في النصف الأول 2020، و55% في شهر يونيو الماضي.

وأضاف فاروس، في تقرير بحثي عن قطاع الأسمنت المصري، أن فترة الربع الثاني كانت مليئة بالتحديات، ومن ضمنها إجراءات الإغلاق لإحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وانخفاض عدد ساعات عمل مواقع الإنشاءات خلال شهر رمضان لتبدأ من وقت الإفطار حتى ساعة بدء الحظر (أقل من ثلاث ساعات)، وقرار وقف إصدار تصاريح البناء لمدة ستة أشهر في مدن المحافظات وعواصمها.

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وتوقع فاروس، أن تتحسن أحجام المبيعات تحسنًا طفيفًا في الربع الثالث 2020، على أن تبدأ مرحلة التعافي التدريجي في الربع الرابع من هذا العام بالتزامن مع تعافي معدلات الطلب الربعية في القطاع الخاص على مواد البناء، خاصة في حالة استئناف نشاط استخراج تراخيص البناء.

ووصل متوسط سعر بيع التجزئة في الربع الثاني 764 جنيه للطن (-5% ربعيًا، و-9% سنويًا)، ويقترب سعر الطن حاليًا من 740 جنيه، وهو أفضل بكثير من السعر المسجل في يونيو 2020 عند 725 جنيه.

كما توقع فاروس أن تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي مستويات لم تكن مجدية لنتائج الشركات، مشيراً إلى أن ضعف مستويات التسعير أثر بالسلب على منتجي الأسمنت الكبار خلال الربع، إلا أن خفض أسعار الكهرباء بواقع 10 قروش في الربع الثاني أنقذ الهوامش، وساعد على إبقاء تأثير انخفاض الأسعار تحت السيطرة.