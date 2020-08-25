شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يستأنف نشاط مركز التقييم ويبدأ بالمتقدمين للندب إلى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استئناف عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عقب توقفه تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال إن المركز بدأ في تقييم المتقدمين للندب من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة لوظائف بالنيابة العامة، ومن المقرر أن يتم تقييم المتقدمين خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق 24 أغسطس وحتى الخميس الموافق 3 سبتمبر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ بالتعاون المثمر مع النيابة العامة وحرصها على اختيار منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات لاختيار أفضل المتقدمين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للندب إلي النيابة، للعمل بوظائف إدارية عبر آلية موضوعية تضمن شفافية ونزاهة عملية الاختيار.

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وأوضح أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبية.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين المقرر تقييمهم يبلغ 2907 متقدما سيخضعون لعدة اختبارات اليكترونية منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، وسوف يقوم الجهاز بتسليم النيابة العامة النتائج فور إنتهاء التقييم لإعمال شئونها.