شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11464 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13429 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2664 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 200 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 267.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1000 سهم، 400 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

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فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس 30 ألف سهم، منا اشترت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2.3 مليون سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لحليج الأقطان، بي انفستمنتس القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

وفي سياق آخر قالت شركة عامر جروب، إن موضوع قطعة الأرض بمدينة سوهاج الجديدة، مازال قيد دراسة الجدوى المالية والتسويقية من جانب الشركة، وأن الموضوع في المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص وأيضاً السعر النهائي، وكذلك أن المساحة والسعر وشروك السداد تحت التفاوض، ولم يتم الاتفاق على الصورة النهائية بعد.

وفي سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، على العرض المقدم من أحد المستثمرين الاستراتيجين بخصوص الاستحواذ على حصة الشركة في شركة النصر للمرافق والتركيبات بعدد 200 ألف سهم بسعر 40 قرشاً للسهم الواحد.