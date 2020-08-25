شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 309 ملايين قدم مكعب غاز يومياً إنتاج شركة البرلس 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الانفاق والاستمرار في التطوير لأنظمة السلامة والأمان الصناعى والحفاظ على البيئة والعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها ، مطالباً باستهداف الطبقات الاستكشافية الجديدة العميقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى.



وزير البترول خلال الجمعية

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتى البرلس ورشيد بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020 بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، إلى جانب المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر وباولو ترديش نائب رئيس شركة اديسون للشركات المشتركة وشهريزال بن شهارى رئيس شركة بتروناس مصر.

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ومن جانبه، استعرض المهندس شريف حسب الله رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، حيث بلغت مبيعات الغاز الطبيعى حوالى 309 ملايين قدم مكعب غاز يومياً ومعدل انتاج المتكثفات حوالى 8 آلاف برميل يومياً ، مشيراً إلى أنه تم حفر واستكمال كافة آبار المرحلة (9ب) من مشروع غرب دلتا النيل العميق مما قد يصل بالقدرة الإنتاجية إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أنه قد تم استكمال أعمال الانشاءات البرية في ساحة المعدية ، وأشار إلى أنه يتم الاعداد لبدء حفر 3 آبار تنموية في المرحلة العاشرة من المشروع بتكلفة تقديرية حوالى 250 مليون دولار ، وأنه سيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.

وأضاف أنه جارى حالياً إعادة تقييم الاحتمالات لتحقيق أفضل استغلال لمنطقة امتياز رشيد بعد نتائج بئر مونتو والبدء في اعداد برنامج عمل للحفاظ على التسهيلات الإنتاجية من حقل رشيد البحرى.