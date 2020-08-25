شكرا لقرائتكم خبر عن 100% نسبة ما تم تدويره من كمية المخلفات الزراعية لمحافظة الإسكندرية عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات البيئة (الجزء الثالث: المخلفات والكوارث) عام 2018. ومن أهم مؤشراتها بلغت النسبة لكمية المخلفـات الزراعية التى تم تدويرها لمحافظة الإسكندرية 100% عام 2018. Advertisements وبلغت نسبة القش 38.2% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2017/2018. وبلغت التكلفة الاقتصادية للحوادث الناتجة عن سقوط أبراج الكهرباء نتيجة العواصف الترابية 40 مليون جنية عام 2017/2018 وذلك على مستوى شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالجمهورية.

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