شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كيمانول ترتقع 263% بالربع الثاني لانخفاض أسعار وكميات المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة كيمائيات الميثانول، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 263.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 31.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 21.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض أسعار وكميات المبيعات وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي أو الجزئي في معظم الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بترشيد الكثير من نفقاتها مما أسهم في تقليص الخسائر بشكلٍ كبير.
وتراجعت المبيعات إلى 98.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 150.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 59.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 28.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 0.31 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
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