شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح نادك ترتفع 1761% خلال الربع الثاني لمكاسب رأسمالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائح أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1761% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 131.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 144.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 52.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تحقيق الشركة صافي ربح قدره 111.81 مليون ريال في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى بعد حساب الأرض المستلمة في حائل ووادي الدواسر والجوف (أرباح رأسمالية).

كذلك ارتفعت المبيعات إلى 608.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 604.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 149.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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