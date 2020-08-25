شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الكابلات السعودية تتراجع 9.5% بالربع الثاني لارتفاع المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائح أعمال شركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 9.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 16.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 25.1 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 37 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات إلى 145.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 90.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 59.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 50.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 43.2 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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