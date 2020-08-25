شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر صادرات ترتفع 250% بالربع الثاني 2020 لزيادة الديون المشكوك في تحصيلها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 250.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 11.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 8.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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