شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر صادرات ترتفع 250% بالربع الثاني 2020 لزيادة الديون المشكوك في تحصيلها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 250.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 11.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.
وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 8.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
أخبار وتقارير ذات صلة
الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020
أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020
هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020
الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر صادرات ترتفع 250% بالربع الثاني 2020 لزيادة الديون المشكوك في تحصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.