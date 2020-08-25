شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سلمان للطاقة توقع اتفاقية بـ 100 مليون دولار مع "نابيسكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" اتفاقية مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو" باستثمار 100 مليون دولار.

ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لمدينة الملك سلمان للطاقة، فإن الاتفاقية تتضمن بناء منشأة لتصنيع معدات حفر آبار النفط وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح، مما يضيف إلى رؤية تكامل سلسلة قيمة الطاقة لسبارك.

يشار إلى أن رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، أمين الناصر، كشف خلال وقت سابق عن إنجاز الـ 60% المتبقية من مدينة الملك سلمان للطاقة، متوقعا الانتهاء من المرحلة الأولى منها العام المقبل.

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وأوضح أن الاستثمارات بالمدينة بلغت 3.5 مليار دولار وبمساحة 50 مليون كيلومتر مربع، وقد قامت الحكومة باستثمار 1.6 مليار دولار بالبنية التحتية للمدينة، فيما تقدر العائدات للاقتصاد من المدينة بـ 6 مليارات دولار.

وقال إن مدينة الملك سلمان للطاقة تستهدف إيجاد 100 ألف وظيفة خلال 15 سنة.

وفي مطلع العام الماضي، وقعت شركة أرامكو السعودية للتطوير "ذراع أرامكو السعودية لتطوير الصناعات والخدمات المساندة"، عشر اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية.

وبموجب الاتفاقيات تستأجر تلك الشركات 3.35 مليون متر مربع في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، بقيمة استثمارات فاقت مليار دولار.