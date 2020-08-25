شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية: مصادرة الأموال ضمن عقوبات التستر التجاري بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة التجارة السعودية، إن نظام مكافحة التستر الجديد بالمملكة، تتضمن وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

وبحسب بيان الوزارة على بيان على موقعها، فإن النظام أكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.

ونص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

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واعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام الجديد على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

واشتملت الأنظمة على العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

ومؤخرا، قرر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي آلية التحقق من هوية المساهمين بعقود الشركات وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد اطلاعه على مواد من نظام الشركات المعدلة.

وبحسب صحيفة أم القرى، فإن القرار يتضمن أن تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من عدة عوامل أولها التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).