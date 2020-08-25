شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود بفعل توقف جزء كبير من إنتاج خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل توقف جزء كبير من إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ، بعدما أوقفت شركات الطاقة عمليات التشغيل بسبب العواصف التي ضربت أحد أهم مناطق الإنتاج فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 42.61$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.39$، وسجل أدنى مستوي عند 42.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 45.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب عواصف خليج المكسيك.

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ضرب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" خليج المكسيك يوم الأحد ، الأمر الذي دفع شركات الطاقة إلى سحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

أوقفت الشركات حوالي 82% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17 % من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.

واستقر إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي 14 آب/أغسطس الجاري عند إجمالي 10.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.