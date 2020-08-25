شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مستفيدا من توقف صعود مستويات الأمريكية ، بعد تطورات إيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.3115$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3062 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3056$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.3053$ ، بسبب تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ، على وشك تكبد خسارة بعد يومين من المكاسب المتتالية ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التوقف بسبب تباطؤ طلب الدولار كملاذ آمن، خاصة بعد التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يدعم المعنويات بالأسواق، مع تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

أشادت واشنطن وبكين يوم الثلاثاء بمكالمة هاتفية بين كبار مسؤولي التجارة فى البلدين ، ووصفت المكالمة بالنجاح والتقدم الهام فى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ويدعم معنويات الأسواق أيضا ، تقرير صحيفة فايننشال تايمز الذي قال إن السلطات الأمريكية تدرس الموافقة السريعة على اللقاح الذي طورته شركة استرازنيكا بالاشتراك مع جامعة أكسفورد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.