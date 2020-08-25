شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مستويات الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر آب/أغسطس بمستوي 92.6 نقطة ، أفضل قليلا من توقعات الخبراء التي أشارت إلى مستوي 92.5 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 90.5 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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