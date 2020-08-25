شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الآسيوية تسير على خطى نظيرتها الأمريكية نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لتسير على خطى "وول ستريت" والتي حققت بعض مؤشراتها إغلاقات قياسية أمس الإثنين.



وتلقت أسواق الأسهم العالمية دعما من أنباء عن عقد محادثات بناءة بين مسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولايات المتحدة والصين لتهدئة التوترات وبحث مستقبل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين.



وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لقياس أداء أسواق الأسهم الآسيوية للدول المطلة على المحيط الهاديء – عدا اليابان – بنسبة 0.3% مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني ومقتربا من أعلى مستوى في عامين.

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وارتفع مؤشر "نيكي" القياسي الياباني بنسبة 1% كما قادت أسهم القطاع المصرفي بورصة أستراليا نحو الارتفاع بنسبة 0.8%، فيما تشير العقود الآجلة إلى افتتاحية إيجابية لأسواق الأسهم في هونج كونج والصين.



وكانت بورصات العالم قد تلقت دعما من إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع عن اعتمادها لاستخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين.



وتحدثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أن الحكومة الأمريكية تواصلت مع "أسترازينيكا" البريطانية لمتابعة حثيثة لتجاربها للقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".