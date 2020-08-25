شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بالمستهل بضغوط هبوط قطاعى الصناعات والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 2.53 نقطة ليصل إلى مستوى 9887.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.1 مليون سهم بقيمة 213 مليون ريال عبر تنفيذ 4986 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبط قطاعي الصناعات والتأمين ببورصة قطر بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، أعقبه قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.12%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

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أعلنت شركة صناعات قطر، أنها ستعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية إلكترونياً باستخدام تطبيق "Zoom"، وذلك يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد العصر بتوقيت الدوحة، وامتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمع، وفي ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً للحصول على موافقة المساهمين على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو). بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج بنود أخرى على جدول أعمال الاجتماع سيلي بيانها.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعات قطر قد نشرت بياناً صحفياً في 23 أغسطس 2020 بشأن مقترح مجلس إدارتها لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في قافكو ومسائل أخرى، وتم التطرق خلاله بالتفصيل إلى جميع الجوانب ذات الصلة ببنود جدول الأعمال.