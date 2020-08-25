شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت.. و"جي إف إتش" توضح تأثير كورونا على نتائجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% رابحاً 45.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5247.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.12% رابحاً 65.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5807.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4141.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 19.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4160.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 151.3 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6314 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.22%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

Advertisements

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.51%، يليه سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.50%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 5%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 4.95%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية، إذ أثرت على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بقيمة 10.93 مليون دولار أمريكي، كما أثرت على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بقيمة 20.64 مليون دولار، وأثرت على القروض والأرصدة الدائنة بقيمة 9.346 مليون دولار أمريكي.