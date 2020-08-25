شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 متدرب جامعى صيفا بمركز تدريب مياه أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عددا من طلاب جامعه أسيوط فى تدريب صيفى ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجامعة للنهوض بكفاءة الأجيال الجديدة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أن خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب من كليات العلوم والهندسة والتجارة لإعداد خريج مؤهل لمواجهه متطلبات سوق العمل كمساهمة مجتمعية تقوم بها الشركة لتأهيل طاقات منتجة لخدمة المجتمع الأسيوطي.

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وأضاف إسلام حمدان مدير إدارة التدريب بالشركه أن مركز التدريب والخدمات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بجميع قاعاته، واستقبل أبناء جامعه أسيوط من كليات العلوم للتعرف على طرق معالجة وتنقية المياه والهندسة أيضا للتعرف على سبل وفنيات تشغيل المحطات سواء المرشحة أو الإرتوازى، وأيضا طلاب كلية التجارة لمعرفة آليات محاسبة العملاء والبرامج المستخدمة لحساب قيم استهلاكه الفعلية والشرائح طبقا لللوائح، ليتلقوا التدريبات النظرية التى تدعم مهارتهم المعرفية بمجال تخصصهم والتدريبات العملية التي ترتقى بمهاراتهم وكفاءتهم الميدانية.