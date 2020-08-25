شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 856 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر بقيمة 4 جنيهات ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 856 جنيها للجرام، مع استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً ما بين 1930 إلي 1940 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 733.71 جنيه.

عيار 21 : 856 جنيها.

عيار 24 : 978.28 جنيه

الجنيه الذهب : 6848 جنيها.

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السعر العالمي : 1934 دولارا.

وأنهي سوق الذهب المصري تعاملاته الأسبوع المنقضى على تراجع بقيمة 14 جنيها للجرام، رغم أن الأسعار لم تختلف كثيرا خلال الأسبوع الثاني والثالث من أغسطس الجارى، فيما تشير بعض التقديرات إلي أن مبيعات الذهب ارتفعت بصورة ملحوظة نسبيا، وأصبحت المحلات تنتعش بشكل جزئي، ويبدو أن الكثير قرر الشراء لعدم وجود فائدة من الانتظار والأسعار الحالية وإن كانت مرتفعة إلا أنها تمثل أسعار الفترة الحالية، بحسب رجب حامد خبير سوق الذهب.

معظم المشتريات فى الذهب المشغول تتراوح أوزانها من 5 جرامات إلى 50 جراما من عيارات 21 أو عيارات 18، وكما أن الشكوى من ارتفاع المصنعيات بالصاغة المصرية أصبحت أقل من الفترات السابقة، لأن أغلب التجار دوما يخفضون أسعار المصنعيات مع ارتفاع أسعار الخام للترويج عن المبيعات والعكس فى حالة انخفاض الأسعار، إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك لأن التجار متمسكون بمصنعية المشغولات.

وكان الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضى على ثبات قرب مستوى 1940 دولارا على الرغم من تذبذب حركة الأسعار التي بلغت أكثر من 100 دولار بين أعلى سعر حققه الذهب مطلع الشهر الجارى ومقارنته بسعر يوم الاثنين الماضي، فى ظل توقعات أن يستمر تصحيح الذهب إلى كسر حاجز 1900 دولار.

وتسبب قرار البنك الفيدرالى الأمريكي، الأربعاء الماضى، بالإبقاء على سعر الفائدة، أصاب الأسواق بربكة على الرغم انه قرار متوقع و يفترض أن يؤثر بالسلب على قوة الدولار ويستفيد منه الذهب إلا أن الأونصة لامست يوم الجمعة مستوى 1913 دولارا، لكن عاودت الصعود لتغلق على سعر 1940 دولارا.

محليا أنهي الذهب تعاملاته هذا الأسبوع على سعر 858 جنيها للجرام، مقارنة بـ 872 جنيها للجرام وهو سعر الذهب مطلع الأسبوع ، مسجلا هبوطا بقيمة 14 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.