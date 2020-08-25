شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "الأهلي المتحد" و"ألبا" يصعدان ببورصة البحرين بمستهل جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحاً 6.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1371.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 360.6 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.90% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.89%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.36%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في شهر يناير لتصل إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ من خلال عدة صفقات تقدر بـ21.6 مليون دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر مارس 2020.

الجدير بالذكر أن عملية التأشير بتحويل الأسهم إلى المجموعة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فوراً، ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ، وكما سبق الإشارة إليه في الإفصاح السابق، فإن المجموعة ستباشر التنفيذ بهذا الحكم فوراً.