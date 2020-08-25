شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا ينكمش 9.7% على أساس فصلى فى الربع/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاءات فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 بالمئة فى الربع الثانى، إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات فى ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف المكتب، أن التراجع الاقتصادى يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلى الإجمالى الفصلية فى 1970.

لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلى الإجمالى للفترة بين أبريل ويونيو عند -10.1 بالمئة على أساس فصلى نشرها المكتب الشهر الماضي.

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وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9 بالمئة على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6 بالمئة وانخفضت الصادرات 20.3 بالمئة بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلى الإجمالى المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية.

وانخفضت أنشطة البناء، وهى محرك ثابت للنمو فى الاقتصاد الألماني، 4.2 بالمئة على أساس فصلي.

وقال مكتب الإحصاء، أن العامل الإيجابى الوحيد جاء من استهلاك الحكومة الذى ارتفع 1.5 بالمئة على أساس فصلى بسبب برنامج إنقاذ حكومى متعلق بفيروس كورونا.