شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس مجلس الاحتياطى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي) الأمريكى هذا الأسبوع، واستقر الذهب فى السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

يناقش باول، مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس فى أول أيام مؤتمر سنوى للمركزى الأمريكى يوم الخميس فى اجتماع افتراضى وعلنى بسبب فيروس كورونا.

وتبنى مجلس الاحتياطى، سلسلة من إجراءات التحفيز النقدى والمالى وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم فى صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية، مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم فى المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود فى وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2177.78 دولار.