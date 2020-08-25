شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة ايجابية- تحليل - 25-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا إشارة إيجابية بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 124.40 متجاوزا بذلك محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. لتأكيد المسار الصاعد يحتاج السعر حاليا للقفز فوق الحاجز المستقر عند 125.60 ليسهل ذلك مهمة استهدافه للمستويات الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 126.65 وصولا نحو 128.30 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.60 و 126.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي

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