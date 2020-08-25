الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 25-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى تداولات هذا الصباح ليتأثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك قرب مستوى 138.85, نذكر بأن استمرار ثبات الحاجز المستقر عند 139.80 سيؤكد تأجيل المحاولات الصاعدة وليزيد ذلك من فرص سيطرة الميل التصحيحي الهابط لحين الوصول نحو الأهداف السلبية المستقرة عند 137.70 و 136.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.20 و 137.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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