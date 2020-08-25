شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد تأجيل الاندفاع الصاعد– تحليل - 25-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لتداولات جانبية باستقراره قرب الدعم الأولي المتمركز عند 915.00 معلنا بذلك تأجيله للهجوم الصاعد والناتج عن استمرار ثبات الحاجز المتمركز عند 980.00, حاليا وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيزيد الضغوط السلبية لنتوقع تسلل السعر نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 866.00 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 805.00.

أما نجاح السعر باختراق مستوى 980.00 والثبات فوقه, فإن ذلك سيعزز الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة ولنتوقع استهدافه لمستويات إيجابية جديدة بدأ من 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 945.00 و 866.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز