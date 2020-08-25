شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال محصورا– تحليل -25-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس محصورا بنطاق ضيق نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 3.000 لحاجز قوي امام المحاولات الصاعدة مما يزيد ذلك من فرص تشكيله لموجات تصحيحية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باستقراره دون مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص هبوط التداولات قريبا نحو 2.8500 وبتجاوزها قد ينجح السعر باختبار الدعم المحوري والممتد حاليا نحو 2.7650.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز