شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: مستقبل الشركات القيادية وتعافي الاقتصاد من كورونا يقودان السوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن التعويل سيكون الفترة المقبلة على النظرة المستقبلية للشركات القيادية بالسوق السعودية، وعلى تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أن ما يحدث بالسوق حاليا هي مضاربات سريعة تتمثل في سيولة عالية ولاعبين جدد لا يعرفون كيف يوجهون سيولتهم.

ونبه لخطورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة والخاسرة هي التي تستحوذ على اهتمام وتوجهات المستثمرين.

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وأوضح مثال لذلك ما حدث عن شركة الأسماك التي سجلت خسائر لعشر سنوات، لكن حجم السيولة عليها في آخر 5 جلسات أخيرة بلغ 1.7 مليار ريال، بمستوى أعلى من كل من أسهم أرامكو وسابك والراجحي والبنك الأهلي.

وأشار إلى أن الحالة التي ولدتها جائحة كورونا، بحيث بات سوق الأسهم الحاضن الرئيس للاستثمارات بعد توقف الكثير من الانشطة الاقتصادية.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بختام تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.70%، ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة رابحا نحو 55.45 نقطة.