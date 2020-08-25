شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح لبعض الفئات بالدخول عبر منافذها البرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن إتاحتها السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

وأوضحت الجوازات في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وبينت المديرية، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ.

وذلك من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل و الطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى.

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وأشارت المديرية، إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت المديرية، ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR - لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

وكانت مؤسسة الجمارك السعودية أصدرت تعميما مطلع الشهر الجاري على جميع منافذها البرية، يتضمن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات، وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة، والاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا.

ومع بدء تلك الجائحة، كشفت مؤسسة الجمارك السعودية عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن 30 يوماً للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.