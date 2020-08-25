شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات "الدرونز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، موافقتها واعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار الطائرات بدون طيار "الدرونز" في سوق التأمين السعودي.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها.

ويشمل تلك المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.

وتأتي هذ الخطوة، استمراراً لعمل مؤسسة النقد على تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين.

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كما تهدف تلك الخطوة مواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".

وعلى صعيد الاهتمام بذات القطاع، ​أعلنت "ساما" منذ أيام عن طرح مشروع (مسودة) ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، انطلاقاً من جهودها المستمرة لتطوير القطاع، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المؤسسة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن طرح تلك المسودة يتسهدف تسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار عادلة، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وأظهر التقرير المنشور على موقع "ساما" الإلكتروني المؤشرات للربع الأول في قطاع التأمين،حيث أشار إلى نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وبحسب التقرير انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100% على عكس الربع الأول من عام 2019م.