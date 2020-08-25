شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول"توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ500 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريـال.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإدراج يشمل زيادة في إصدار رقم 08-07-2020 بقيمة 100 مليون ريال ليصل إلى 6.125 مليار ريال.

كما يشمل الإدراج زيادة في إصدار رقم 15-07-2020 بقيمة 400 مليون ريال ليصل إلى 13.55 مليار يال. وسيتم إدراج هذه الزيادة ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" وافقت في مطلع نهاية ابريل الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة 5.5 مليار ريال.