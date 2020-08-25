شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للين الياباني أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين على نحو سلبي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث تعرضت العملة اليابانية لضغوط عقب بيانات سلبية.



وأظهرت بيانات حكومية استقرار مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية – عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء – وهي قراءة صادرة عن البنك المركزي الياباني مقارنة بتوقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.



وتعاني اليابان من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حيث تحدثت مصادر صحية عن أن طوكيو تتعرض لموجة ثانية من الإصابات بالمرض.

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هذا، وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية انطلاق مناقشات ومشاورات هامة مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لتهدئة التوترات والتحدث عن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاستخدام الطاريء لتجارب لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" قبل انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها في نوفمر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش عند 106.03، وسجل أعلى سعر عند 106.05 وأقل سعر عند 105.8.