شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل خسائرها رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة خسائرها على الرغم من الضغوط على العملة الأمريكية، لكن المستثمرين هرعوا نحو أصول المخاطرة وسط تفاؤل بشأن لقاحات وعلاجات "كورونا".



وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاستخدام الطاريء لتجارب لقاح شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" قبل انتخابات الرئاسة التي تم ترشيحه لها رسميا، كما أن وكالة الغذاء والدواء أقرت استخدام بلازما دما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 26.71 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة الإثنين على انخفاض بنسبة 0.5% عند 26.607 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 27.02 دولار وأقل سعر عند 26.65 دولار.