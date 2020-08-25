شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع هامشياً بدعمٍ من التفاؤل حول العلاقات التجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو هامشي، وذلك في ظل التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ونتيجة لهذا التفاؤل، تم الضغط على الدولار الأمريكي ولجا المستثمرون نحو أصول المخاطرة كأسواق الأسهم والعملات.



يأتي ذلك عقب بيان رسمي أعلنت خلاله وزارة التجارة الأمريكية انطلاق مناقشات ومشاورات هامة مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لتهدئة التوترات والمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

Advertisements



وسوف تتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع نحو اجتماعات ملتقى "جاكسون هول" لبحث المصرفيين وخبراء الاقتصاد أبرز المستجدات على صعيد السياسات النقدية والمالية لمواجهة تداعيات كورونا.



وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس استخداما طارئاً للقاح شركة "استرازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" المضاد لـ"كورونا"، وذلك قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1809، وسجل أعلى سعر عند 1.1817 وأقل سعر عند 1.1785.