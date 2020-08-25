شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو التراجع في انتظار القراءة الأسبوعية للمخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الفترة الآسيوية في ظل تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور القراءة الأسبوعية لمخزونات الخام الأمريكية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي بعد ختام جلسة "وول ستريت" اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن القراءة الرسمية يوم الأربعاء.



وكانت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول قد أغلقت جلسة الإثنين على انخفاض بنسبة 0.6% عند 42.62 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% وأغلقت جلسة امس عند 45.1 دولار للبرميل.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 42.5 دولار للبرميل.