شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتينيوم يرتفع 1% مع عودة الطلب للمعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ مع عودة الطلب من جانب المستثمرين على المعادن النفيسة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية انطلاق مناقشات ومشاورات هامة مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.

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وذكر البيان أن هذه المناقشات تمت هاتفياً دون إبداء تفاصيل، لكن البيان أكد أن المناقشات تأتي ضمن مشاورات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أبرم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني بين البلدين.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتينيوم بحلول الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 934.1 دولار للأوقية بعد إغلاق المعدن جلسة الإثنين عند 924.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 935.9 دولار وأقل سعر عند 923.5 دولار.