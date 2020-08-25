شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في جلسة الإثنين، واستفاد المعدن النفيس من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتناقلت "رويترز" أنباء عن مناقشات بين مسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولايات المتحدة والصين لتهدئة التوترات وتعزيز أواصر السياسات الاقتصادية.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن هذه المناقشات تمت هاتفياً دون إبداء تفاصيل، لكن البيان أكد أن المناقشات تأتي ضمن مشاورات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أبرم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

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كانت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر/كانون الأول قد أغلقت جلسة أمس الإثنين على انخفاض بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.80 دولار مغلقا عند 1939.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1943.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1944.1 دولار وأقل سعر عند 1932.6 دولار.