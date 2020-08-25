شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج استمراري – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالرسم البياني، وبالتالي، يحتاج السعر لتخطي أحد أطرافه التي تتمثل بالدعم 0.9080 والمقاومة 0.9120 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وبالتالي، سنستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاختبار مستوى 0.9190 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط الذي يستهدف مستوى 0.9000 كمحطة سلبية أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي