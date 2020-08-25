شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7065، بينما يمثل الثبات دون 0.7243 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط