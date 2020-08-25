شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويبتعد عنه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 47.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

القناة الصاعدة تستمر بدفع السعر لتحقيق المكاسب المتوقعة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة بعتمد على الثبات فوق مستوى 43.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد