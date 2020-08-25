شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن مسار ضيق – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الضيق سيطرته على تداولات سعر النفط، والذي يحوم حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، والتي تبدأ أهدافها باختراق 43.05 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.05 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد