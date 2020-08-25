شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 26.90، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يلتقي مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها، بانتظار استئناف الانخفاض لزيارة مستوى 25.06 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.90 والثبات فوقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 29.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط