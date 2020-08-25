شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجد أرضية دعم قوية – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولات لكسر مستوى 1929.50 يوم أمس لكنه أغلق الشمعة اليومية فوقه، ليبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 1967.90 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 2008.80 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن أي كسر جديد لمستوى 1929.50 سيضغط على السعر للانخفاض بقوة والتوجه نحو مستويات 1901.80 ثم 1860.90 كأهداف سلبية رئيسية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1968.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد