الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، لكنه يواجه ضغط سلبي جيد يشكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.3112 ثم 1.3045، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3255.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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