الدولار مقابل الين يستمر بالتذبذب – تحليل - 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب حول مستوى 106.00 ولا يزال دونه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات السلبية، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، والتي تستهدف زيارة مستوى 105.20 مبدئياً.
الثبات دون 106.44 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح، بينما يمثل كسر 105.20 مفتاح الاندفاع نحو 103.65 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 106.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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