الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-08-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليختبر المتوسط المتحرك 50، حيث يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية قد تدفع السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، لكننا سنتحفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بثبات السعر دون 1.3145، بانتظار زيارة مستوى 1.3000 كهدف رئيسي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3145 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه لاختبار المقاومة المحورية 1.3230 مبدئياً.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا