شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليختبر المتوسط المتحرك 50، حيث يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية قد تدفع السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، لكننا سنتحفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بثبات السعر دون 1.3145، بانتظار زيارة مستوى 1.3000 كهدف رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3145 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه لاختبار المقاومة المحورية 1.3230 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط